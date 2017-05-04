Пропавший в Башкирии вертолет Robinson потерпел крушение

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Пропавший в Башкирии вертолет марки Robinson разбился в Белорецком районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, экипаж судна погиб.

Вертолет потерпел крушение примерно в 30 километрах от поселка Инзя. К месту происшествия уже выехали следователи и криминалисты.

На борту судна находились три человека – пилот и двое лесопожарных. По предварительным данным, они не выжили.

Вертолет Robinson пропал с экранов радаров 4 мая во время мониторинга лесопожарной обстановки в Белорецком районе. Экипаж судна не выходил на связь.