Минобороны РФ до конца этого года получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Министерство обороны России до конца этого года получит на вооружение 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Всего же до 2020 года будет поставлено 50 таких машин. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов, передает ТАСС.

По словам Борисова, "Аллигатор" прекрасно зарекомендовал себя во время боевых операций в Сирии. Однако у военного ведомства есть некоторые пожелания по части модернизации вертолетов с целью повышения эффективности машины. Среди прочего, было озвучено пожелание по улучшению прицельной дальности.

Также Борисов не исключил, что в обозримом будущем ведомство начнет закупать новейшие многоцелевые вертолеты Ка-62. В настоящее время машина проходит испытания. В конце мая Ка-62 совершил первый 15-минутный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Данная модель может применяться для транспортировки пассажиров, спасательных операций и работы в нефтегазовой сфере.