Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Международная велогонка "Пять колец Москвы" может вернуться в следующем году. Об этом агентству "Р-Спорт" заявил гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

"Я не исключаю, что "Пять колец" вернутся в календарь в 2017 году. Уверен, что так и будет, но в этом году мы приняли это решение, посоветовавшись все вместе и расставив приоритеты в олимпийском сезоне", – сказал Кучерявый.

Ранее Федерация велоспорта отменила международные шоссейные гонки на территории России в этом сезоне. Среди отмененных велогонок оказалась знаменитая многодневка "Пять колец Москвы" и другие международные майские гонки.

"Нам сообщили, что в связи с чемпионатом мира по хоккею и требованиями по безопасности нужно переносить ее на другие даты. Это значит ломать вообще весь календарь, что для нас невозможно", – заявил глава Федерации велоспорта РФ.

Пять колец Москвы – ежегодная многодневная шоссейная велогонка, которая проходила в Москве каждый год в начале мая. Считается преемницей велогонки по Садовому кольцу, впервые прошедшей в 1920 году.

Россию на последней велогонке в прошлом году представляли 15 региональных и континентальных команд, в числе которых "ИТЕРА-Катюша", велосипедный клуб "Русь" и "Русвело".

Также в Москву приехали гонщики из Казахстана, Молдавии, Латвии, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Сербии, Парагвая и других стран.