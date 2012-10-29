"Московские новости": где хранить велосипед зимой

Фото: ИТАР-ТАСС

Велосипедный сезон закончился, и перед велолюбителями встал вопрос - где хранить своего железного коня. Существует несколько вариантов комфортного хранения велосипеда зимой: в чехле, в подъезде или в специальных помещениях веломастерских.

Чехол можно сшить самому или купить в магазине. Покупной чехол стоит от 300 рублей. У многих чехлов есть специальные ремни для подвешивания, с помощью которых велосипед можно закрепить даже на потолке.

Стоимость специальных креплений начинается от 100 рублей и доходит до нескольких тысяч за дизайнерский крепеж, сообщают "Московские новости". При помощи крепления разместить велосипед можно как дома, так и в подъезде.

Оставить велосипед на "зимовку" можно в специальных помещениях веломастерских. Некоторые мастерские предложат забрать велосипед прямо из вашего дома и провести небольшое техническое обслуживание. Средняя стоимость услуг веломастерских — 500 рублей за месяц хранения.

