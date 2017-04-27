Велогонка "Пять колец Москвы" пройдет с 5 по 9 мая

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Велогонка "Пять колец Москвы" пройдет в столице с 5 по 9 мая, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России. В заездах примут участие 120 спортсменов из России, Нидерландов, Белоруссии, Польши, Казахстана и Азербайджана.

За пять дней велосипедисты проедут 600 километров. Каждый день на соревнованиях будут разыгрывать лидерские майки: фиолетовую майку активного гонщика и желтую – лидера общего зачета.

Хозяева соревнований будут представлены сборной России, командой "Газпром-РусВело" и командами регионов.

5 мая участники стартуют с Гребного канала и проедут 3,8 километра. 6 мая групповая гонка пройдет на велотрассе "Крылатское". 7 мая велосипедисты проедут 149,5 километра по улице Косыгина, Воробьевской набережной и Ленинскому проспекту. 8 мая они стартуют и финишируют в Жохово. 9 мая заключительный этап соревнований снова пройдет в Крылатском.

"Пять колец Москвы" – ежегодная многодневная шоссейная велогонка, которая считается преемницей велогонки по Садовому кольцу, впервые прошедшей в 1920 году.

