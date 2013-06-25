Жизнь в ритме города: велосипедисты в Москве

"Москва в цифрах": В Москве заработали первые пункты велопроката

15 июня в Москве разрешили бесплатно провозить велосипеды в пригородных электричках. За девять дней, прошедших с начала акции, пассажиры пригородных электричек перевезли более 1,6 тысячи велосипедов. Где можно кататься велосипедистам в Москве и где разрешен провоз велосипеда – в материале M24.ru.

Где можно ездить на велосипеде в Москве

В Москве более 3 миллионов велосипедов, что уже приближается к количеству автомобилей, стоящих в столичных дворах и гаражах. А вот встретить на столичных дорогах "велосипедную" пробку вряд ли кому-то удавалось.

Стоит напомнить о тех немногих, но обязательных правилах, которые велосипедистов касаются. Во-первых, единственной трассой, где велосипедистам ездить запрещено по закону, является МКАД.

Запрета на движение по Третьему транспортному кольцу, Кутузовскому проспекту и другим оживленным магистралям столицы – нет. Тем не менее, велосипедисту стоит воздержаться от поездок по ТТК из тех соображений, что там слишком интенсивный трафик.

К концу 2013 года в столице появятся 500 велопарковок

Правила дорожного движения хоть и не предписывают получать права, садясь за руль велосипеда, все же относят его к транспортным средствам. Поэтому, за движение по тротуару и даже парковку на нем полагается штраф. Однако на практике этот штраф практически никогда не взимается, вероятно, в силу лояльности к велосипедистам полицейских (в отличие от их европейских коллег).

Что касается мест для катания – то в Москве насчитывается 82 километра велодорожек. Большая часть из них проходит по паркам и зеленым зонам, при этом количество трасс для велосипедистов постоянно увеличивается.

Лучше всего на вопрос "Где можно покататься на велосипеде в Москве?" ответили сами жители столицы в нашем опросе. Самыми популярными местами стали Измайловский лесопарк, парк Победы, Филевский парк, ВВЦ и Воробьевы горы. Впрочем, немало и любителей ездить на велосипеде по набережным Москвы-реки.

Фото: ИТАР-ТАСС

Где разрешен провоз велосипеда

С 15 июня до конца года в пригородных электричках можно бесплатно провозить велосипед. Кроме того, Центральная пригородно-пассажирская компания планирует продлить время действия акции, так что любителям велопрогулок за городом беспокоиться, пожалуй, не стоит.

Хуже обстоят дела с провозом велосипеда в метро. В правилах пользования метрополитеном есть специальный пункт, посвященным этому транспортному средству, в котором говорится о том, что провоз велосипедов запрещен и появляться в метро с двухколесным другом можно только если тот должным образом сложен и упакован.

В будущем правила планируют изменить, в частности - планируется разрешить велосипедистам пользоваться первым и последним вагонами метро, которые обычно не настолько загружены, как остальные, но на данный момент велосипедисты в метро не допускаются. Впрочем, не стоит отчаиваться - некоторые любители велопрогулок договариваются с контролерами, а самые отчаянные умудряются прорваться через "заслоны".

Фото: ИТАР

Достаточно сложная ситуация и с наземным транспортом. Провоз велосипеда в автобусах, троллейбусах и трамваях, в отличие от метро, никаким особенным образом не регламентируется, но если прочесть правила, то сразу можно понять – в транспорте с велосипедом делать нечего, посколько его габариты превышают допустимые правилами при перевозке багажа. Впрочем, на это далеко не всегда обращают внимание, но, тем не менее, велосипеды в транспорте не приветствуются.

"Москва в цифрах": велосипедная инфраструктура

Сообщалось, что к 15 июня 2013 московские автобусы и троллейбусы снабдят креплениями для велосипедов.

Что касается поездов дальнего следования, то туда с велосипедом не пустят. Только если он будет в разобранном виде и упакован.

В самолет с велосипедом пустят, но ваш двухколесный друг полетит только в багажном отделении. Не стоит даже и думать о том, чтобы протащить его в салон как ручную кладь. Приему подлежит один велосипед на пассажира, причем у него должны быть сняты педали и повернут руль. И вообще - о желании провезти велосипед в самолете стоит сообщать заранее. Транспортное средство разрешается провозить в счет установленной нормы багажа без отдельной оплаты.

Один из пунктов велопроката. Фото: M24.ru

Прокат велосипедов

В заключение нельзя не затронуть тему проката велосипедов. С 1 июня в Москве заработала централизованная система проката велосипедов. Раньше двухколесного друга можно было оставлять только в том месте, где взял его в прокат – иными словами, взял покататься – верни, где брал.

Сейчас все изменилось, в городе действуют 50 точек велопроката, а любой желающий воспользоваться его услугами может колесить по всей Москве и оставить велосипед совсем не на той точке, где его взял. Размещение точек велопроката можно посмотреть на специальном сайте.

Стоимость довольно демократичная: сутки проката обойдутся в 100 рублей, неделя – в 250 рублей, месяц – 450 рублей, а за 950 рублей можно взять велосипед в аренду до 31 октября. Не стоит также забывать и об арендной плате, которая может составить до 1500 рублей.

Василий Макагонов