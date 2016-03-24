Между ТТК и МКАД создадут велокаркас

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В этом году между Третьим транспортным кольцом и МКАД может появиться велокаркас, благодаря которому из окраин Москвы в центр можно будет добраться на велосипеде. Об этом сообщил замглавы Центра организации дорожного движения Александр Поляков.

Руководитель велосипедного движения "Русвелос" Петр Дворянкин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что этот каркас обезопасит велосипедистов.

"Велодорожек нам не хватает. В основном они были сделаны в пределах Садового кольца. А большая часть населения живет в пределах от ТТК до МКАД. Формально по правилам дорожного движения, велосипедист должен ехать по проезжей части по правой стороне. Но там ездит общественный транспорт, автомобили и такси, и это не так безопасно", – пояснил он. По его словам, велополосы будет отделять от проезжей части буферная зона, как на Бульварном кольце.

По словам Полякова, велодрожки будут связывать разные округа. "Хотим развивать внутрирайонные велосипедные маршруты, организовать велосипедные связи между округами, а также проработать вопрос по увеличению связности удаленных районов с центром, чтобы можно было проехать на велосипеде как протяженный маршрут от дома до работы, так и совершать короткие поездки до магазина, до станции метрополитена", – цитирует его РИАМО.

Добавим, пункты проката велосипедов могут заработать в московских парках к концу апреля 2016 года. По информации Мосгорпарка, точная дата открытия прокатов будет зависеть от погоды, но, вполне возможно, что взять в прокат прогулочные средства передвижения можно будет до официального открытия летнего сезона.