В воскресенье москвичей приглашают на велоквест "Место действия"

Фото: m24.ru

25 мая на востоке столицы пройдет велоквест "Место действия". Участники события познакомятся с достопримечательностями районов Сокольники, Преображенское, Богородское, Соколиная гора и Измайлово, проверят свою эрудицию и получат шанс выиграть призы.

Сбор велолюбителей назначен на 10.30, состоится он возле метро "Семеновская". Старт квесту дадут в 11.00.

Финишировать участникам предстоит в Измайловском парке. Свой маршрут в зону отдыха нужно будет составить по подсказкам, которые организаторы "разбросают" по всему округу.

Крутить педали можно как с командой друзей, так и в одиночку. А если велосипеда у вас нет, но поучаствовать в событии все равно хочется, приезжайте в Измайловский парк к 14.00. На это время назначена масштабная развлекательная программа для всей семьи.

Чтобы принять участие в велоквесте, потребуется ознакомиться с правилами его проведения и заполнить специальную форму. При регистрации велолюбителю предлагается указать, жил ли он когда-нибудь в ВАО - ведь многие вопросы квеста будут связаны с историей этого округа.