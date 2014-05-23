Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

23 мая 2014, 15:10

В воскресенье москвичей приглашают на велоквест "Место действия"

Фото: m24.ru

25 мая на востоке столицы пройдет велоквест "Место действия". Участники события познакомятся с достопримечательностями районов Сокольники, Преображенское, Богородское, Соколиная гора и Измайлово, проверят свою эрудицию и получат шанс выиграть призы.

Сбор велолюбителей назначен на 10.30, состоится он возле метро "Семеновская". Старт квесту дадут в 11.00.

Финишировать участникам предстоит в Измайловском парке. Свой маршрут в зону отдыха нужно будет составить по подсказкам, которые организаторы "разбросают" по всему округу.

Крутить педали можно как с командой друзей, так и в одиночку. А если велосипеда у вас нет, но поучаствовать в событии все равно хочется, приезжайте в Измайловский парк к 14.00. На это время назначена масштабная развлекательная программа для всей семьи.

Чтобы принять участие в велоквесте, потребуется ознакомиться с правилами его проведения и заполнить специальную форму. При регистрации велолюбителю предлагается указать, жил ли он когда-нибудь в ВАО - ведь многие вопросы квеста будут связаны с историей этого округа.

Планируется, что велоквест в ВАО станет первым в целой серии подобных мероприятий. Проект "Место действия" планирует и дальше организовывать "приключения на колесах", в ходе которых участникам предстоит разгадать увлекательные загадки, связанные с историей разных районов столицы.

Сюжет: ВелоМосква: где кататься в городе
велосипеды квесты Место действия свежий воздух время с детьми маршруты и гиды вело/мото

