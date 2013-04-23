Велосипед напрокат: залоги, страховые сборы и поминутная тарификация

Фото: ИТАР-ТАСС

В мае в Москве появятся пункты велопроката в европейском стиле. То есть взять велосипед можно будет в одном пункте, а вернуть ‒ в другом. Первые полчаса кататься можно будет бесплатно, а за последующее время придется платить.

Во многих зарубежных городах прокатные сити-байки пользуются огромной популярностью. Их берут, чтобы быстро добраться на деловую встречу, и просто для прогулок. За первые полчаса оплату не берут. Таким образом, если часто менять велосипед, то можно кататься бесплатно. Но не стоит забывать, что при аренде велосипеда нужно регистрироваться и платить страховой сбор на случай его поломки или кражи.

Познать дзен за пять юаней

Фото: china.org.cn

Самая большая сеть велошейринга, как называют систему проката велосипедов за границей, находится в китайском городе Ханчжоу. Hangzhou Public Bicycle была запущена 1 мая 2008 года и насчитывала 2800 велосипедов и 30 станций проката. За пять лет сеть расширилась до 66,5 тысяч велосипедов и 2700 станций проката.

Чтобы покататься на велосипеде по городу, нужно купить специальную смарт-карту и положить на счет минимум 300 юаней (около 1500 рублей) ‒ 200 из них возьмут в залог за аренду. Первый час можно кататься бесплатно, каждый последующий обойдется в один юань (около 5 рублей).

В городе есть несколько веломаршрутов. Один из самых популярных проложен вокруг Западного озера ‒ главной достопримечательности Ханчжоу. Его длина составляет 12,4 километров.

А вот в столице КНР ‒ Пекине ‒ возможность взять велосипед напрокат появилась только в 2012 году. Аренда велосипеда на сутки здесь обойдется в 10 юаней (50 рублей). Причем в последние годы все большую популярность набирает прокат электровелосипедов.

Дольше едешь ‒ больше платишь

Фото: aboen-paris.cyclocity.fr

Вторая по величине сеть велопроката ‒ Vélib’ ‒ находится в Париже. Прокатиться по французской столице может любой человек старше 14 лет. Для аренды велосипеда нужно зарегистрироваться в системе с помощью кредитки, заплатить страховой депозит в 150 евро, который вернут по истечении срока регистрации при условии, что велосипеды возвращались на стоянку в исправном состоянии, а затем выбрать вариант регистрации.

Велосипед можно взять напрокат как на один день, так и на более длительный срок ‒ на неделю или даже на год. Аренда на день обойдется в 1,7 евро, годовая, в зависимости от возраста, социального статуса и предоставляемых преимуществ ‒ от 19 до 39 евро. Первые полчаса езды бесплатны, вторые полчаса обойдутся в 1 евро, третьи ‒ в 2 евро, четвертые и последующие ‒ в 4 евро.

С немецкой точностью

Фото: facebook.com/callabike.de

Огромной популярностью велосипеды пользуются и в Германии. Здесь можно встретить как выполняющих трюки на BMX подростков, так и солидных, неспешно едущих на деловую встречу фрау в костюмах.

В столице страны Берлине проложено 620 километров велодорожек. С велосипедами пускают в метро и электрички. Правда, надо быть внимательными ‒ в вагонах есть ограничение на количество велосипедов. К тому же их нельзя провозить по будням до 9 утра и с 14:00 до 17:30.

Те, кто приехал в город ненадолго, или же те, у кого в квартире нет места для велосипеда, могут взять сити-байк напрокат. Арендовать его можно в любом веломагазине или в многочисленных пунктах проката. У компании Deutsche Bahn, являющейся основным железнодорожным оператором страны, даже есть своя система Call a bike.

Чтобы прокатиться на сити-байке с логотипом DB, нужно позвонить по указанному на велосипеде номеру, назвать ID, а в ответ прослушать код разблокировки. По возвращению велосипеда на стоянку необходимо снова позвонить по телефону и получить код возврата.

Первые полчаса езды бесплатны, затем взимается 0,08 евро за минуту, а за сутки придется заплатить 15 евро. Тем, кто берет велосипед на неделю, предоставляется скидка.

Фото: facebook.com/pages/MacBike-Amsterdam

Самая велосипедная страна

Уже не первый год за этот титул спорят Дания и Голландия.

Велосипеды здесь пользуются огромной популярностью и являются одним из главных видов транспорта. В столице Дании Копенгагене на сити-байках ездят туристы, местные жители и даже полицейские. К тому же в некоторые районы города можно проехать лишь на велосипеде.

Взять напрокат его можно бесплатно. В автомат у стойки с велосипедами нужно опустить монету в 20 датских крон (около 110 рублей), которую можно будет забрать назад при возвращении байка.

В Голландии велосипед есть практически у каждого. Жители Амстердама порой ездят на нем даже в аэропорт. Самой крупной компаний, занимающейся прокатом, является MacBike. Арендовать велосипед здесь можно за 10-13 евро в день, и еще 2,5 евро возьмут за страховку на случай кражи. Обязательно нужно предоставить паспорт и оставить залог в 40-50 евро.

Кстати, во многих странах, в том числе и в России, за неправильную езду на велосипеде могут оштрафовать. Так российским велосипедистам за нарушение ПДД придется заплатить 200 рублей, а за езду в нетрезвом виде ‒ от 300 до 500 рублей. В Европе могут оштрафовать за отсутствие шлема или сделать предупреждение за неработающий звонок.

Подготовила Марьяна Пискарева