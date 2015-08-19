Велопарад в честь 868-летия Москвы пройдет 6 сентября

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

6 сентября состоится Московский велопарад, посвященный 868-летию Москвы, сообщают организаторы. Велопарад пройдет в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 20 тысяч человек. Это не спортивная гонка, поэтому участвовать могут люди самых разных возрастов и физической подготовки.

Общая протяженность маршрута составит около 30 километров. Стартует велопарад на Звездном бульваре, а затем проедет по перекрытым городским улицам и набережным Москвы к парку "Красная Пресня". Сбор участников начнется в 11.00, а старт – в 13.00. Завершится велопарад большим велопикником с видом на "Москва Сити".

По пути участники события увидят высотку на Котельнической набережной, Кремль, храм Христа Спасителя, "Лужники" и другие московские достопримечательности. Мероприятие проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! совместно с департаментом транспорта.

В столице завершился V Московский велопарад

Напомним, в мае в столице состоялся V Московский велопарад. В нем приняли участие 22 тысячи человек из 57 городов России.

Велопарад стартовал на проспекте Сахарова. Велосипедисты проехали по Садовому кольцу и набережным столицы. Участникам парада рекомендовали соблюдать скорость не более 15 километров в час.

Кроме того, в июле в столице прошел первый ночной велопробег. Несколько тысяч любителей и профессионалов велоспорта проехали около 20 километров по центру столицы, подсвечивая дорогу фонариками.