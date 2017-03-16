Велопрокат в Москве заработает в конце апреля

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Столичный городской велопрокат заработает в конце апреля. С момента открытия пользователям будут доступны как обычные велосипеды, так и электровелосипеды, сообщает Агентство "Москва".

В Москве действует 330 автоматических велосипедных станций, где можно арендовать двухколесный транспорт. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе велопроката и оплатить абонемент при помощи банковской карты. Вернуть велосипед можно на любой станции (за исключением электровелосипедов, которые необходимо возвращать на специальные станции).



В 2016 году сезон велопроката в столице стартовал 21 апреля и завершился 1 ноября. Стоимость абонемента на весь сезон работы велопроката составляла 1,2 тысячи рублей. При любом тарифном плане все поездки, длительностью до 30 минут, были бесплатными.

Ранее вагоны пригородных поездов, в которых можно провозить велосипед, промаркировали наклейками. Все новые электропоезда также будут оборудованы для провоза велосипедов.