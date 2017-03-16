Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2017, 11:28

Свежий воздух

Велопрокат в Москве заработает в конце апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичный городской велопрокат заработает в конце апреля. С момента открытия пользователям будут доступны как обычные велосипеды, так и электровелосипеды, сообщает Агентство "Москва".

В Москве действует 330 автоматических велосипедных станций, где можно арендовать двухколесный транспорт. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе велопроката и оплатить абонемент при помощи банковской карты. Вернуть велосипед можно на любой станции (за исключением электровелосипедов, которые необходимо возвращать на специальные станции).


В 2016 году сезон велопроката в столице стартовал 21 апреля и завершился 1 ноября. Стоимость абонемента на весь сезон работы велопроката составляла 1,2 тысячи рублей. При любом тарифном плане все поездки, длительностью до 30 минут, были бесплатными.

Ранее вагоны пригородных поездов, в которых можно провозить велосипед, промаркировали наклейками. Все новые электропоезда также будут оборудованы для провоза велосипедов.

велосипеды прокат сезоны велопрокат свежий воздух

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика