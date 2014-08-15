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Свежий воздух

15 августа 2014, 10:46

Москвичей приглашают на велоэкскурсию по району Беляево

велосипеды районы Москвы свежий воздух маршруты и гиды поэтические чтения

Фото: М24

В рамках проекта "Беляево-квест. Маршруты московского концептуализма" 23 августа пройдет велоэкскурсия по Беляево. Участники акции побывают в реликтовом яблоневом саду, увидят знаменитые беляевские пруды и зеленые массивы.

Именно в этом районе в сентябре 1974 года прошла "бульдозерная выставка", позволившая выйти из тени советским художникам-нонконформистам.

В выставке приняли участие Александр Рабин, Василий Ситников, Игорь Холин, Борух Штейнберг. Акция художников была пресечена милицией. Для "очистки" района применялись поливальные машины и бульдозеры – отсюда и название выставки, прочно вошедшее в историю.

Кроме того, в Беляево жил и работал поэт, художник, один из представителей московских концептуалистов Дмитрий Пригов. В память о заслугах Пригова организаторы велоакции решили провести еще одно мероприятие – мини-конкурс на чтение стихов Дмитрия Александровича.

Чтения состоятся в яблоневом саду Беляево, который, по словам местных жителей, является еще одной достопримечательностью района.

Участие в велоэкскурсии бесплатное. Необходима регистрация. Начало в 13.00.

Дмитрий Пригов

Родился в Москве 5 ноября 1940 года, умер 16 июля 2007-го. Скульптор по образованию, несколько лет работал при архитектурном управлении Москвы. С 1975 года – член Союза художников, с 1989-го – член московского клуба авангардистов.

Пригов писал стихи и снимался в кино. Его произведения долгое время не печатали в СССР, Дмитрий Александрович издавался в русскоязычных изданиях за границей.

В 1986 году был принудительно направлен на лечение в психиатрическую клинику после резонансного публичного выступления. Выйти оттуда Пригову помогли товарищи по творческому цеху.

Первая персональная выставка Пригова, являвшегося автором многочисленных коллажей, графических работ и инсталляций, состоялась в США в 1988 году. А несколько лет спустя в издательстве "Московский рабочий" вышел дебютный поэтический сборник Пригова "Слезы геральдической души".

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