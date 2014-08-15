Москвичей приглашают на велоэкскурсию по району Беляево

Фото: М24

В рамках проекта "Беляево-квест. Маршруты московского концептуализма" 23 августа пройдет велоэкскурсия по Беляево. Участники акции побывают в реликтовом яблоневом саду, увидят знаменитые беляевские пруды и зеленые массивы.

Именно в этом районе в сентябре 1974 года прошла "бульдозерная выставка", позволившая выйти из тени советским художникам-нонконформистам.

В выставке приняли участие Александр Рабин, Василий Ситников, Игорь Холин, Борух Штейнберг. Акция художников была пресечена милицией. Для "очистки" района применялись поливальные машины и бульдозеры – отсюда и название выставки, прочно вошедшее в историю.

Кроме того, в Беляево жил и работал поэт, художник, один из представителей московских концептуалистов Дмитрий Пригов. В память о заслугах Пригова организаторы велоакции решили провести еще одно мероприятие – мини-конкурс на чтение стихов Дмитрия Александровича.

Чтения состоятся в яблоневом саду Беляево, который, по словам местных жителей, является еще одной достопримечательностью района.

Участие в велоэкскурсии бесплатное. Необходима регистрация. Начало в 13.00.