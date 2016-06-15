Второй ночной велопарад в Москве пройдет 2 июля

Фото: facebook.com/letsbikeit.ru

В субботу, 2 июля, состоится второй ночной Московский велопарад. Мероприятие будет приурочено к Московскому урбанистическому форуму, сообщается на сайте проекта Let's bike it!.

Сбор участников пройдет в 22:00 на Суворовской площади у театра Российской армии. Старт запланирован на 23:00. Маршрут велопарада составит около 20 километров, а финишируют участники в самом центре Москвы.

У каждого участника велопарада на байке должны быть установлены задние и передние фонари – это обязательное условие.

Информация о ночном велоквесте, конкурсах и сюрпризах, о маршруте и рекомендациях по подъезду к стартовой зоне в ближайшее время появится на сайте Let's bike it!.

Первый ночной Московский велопарад прошел 11 июля прошлого года. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Проходил велопробег от Суворовской до Болотной площади.