Велосипедистов просят использовать светодиоды для безопасности

Фото: пресс-служба

Велосипедистам предлагают оснастить двухколесный транспорт специальными светодиодными устройствами. Это позволит повысить безопасность ночного вождения: в темное время суток водителю машины станет гораздо проще увидеть на дороге велосипедиста.

Именно "незаметность" велосипедистов приводит к большому количеству транспортных происшествий на ночной дороге.

Летом в рамках социального проекта Make It Visible, призванного заявить об этой проблеме и предложить способ ее решения, на московских улицах и в местах проведения публичных мероприятий появились велосипеды, оснащенные светодиодами.

Инициаторы проекта считают, что светодиоды помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий в ночное время и советует всем велолюбителям оснастить светодиодными устройствами свой двухколесный транспорт.

Напомним, что власти столицы для обеспечения безопасности велосипедистов на дорогах планируют в скором времени ограничить скорость движения автомобилей в центре города по выходным для удобства велосипедистов. Ездить по "зоне успокоенного движения" можно будет со скоростью 30 км/час. Кроме того, по расширяемой сети велодорожек запретят ездить на мопедах.