Станции велопроката в центре переехали по новым адресам

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичный велопрокат переместил 11 станций в связи с проведением работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в администрации городского проекта "Велобайк".



Станция Старый адрес Новый адрес №16 Чистопрудный бульвар, напротив дома №1а Мясницкая улица, дом 10, строение 1 №4 Никитский бульвар, дом № 8а/3 Малая Никитская, дом №24, строение 2 №9 Тверской бульвар, напротив дома №28 Тверской бульвар, напротив дома №26а №50 (новый номер – 404) улица Новый Арбат, дом №1 улица Чаянова, напротив дома №15 №51 (новый номер – 406) улица Новый Арбат, дом №11 Новослободская улица, дом №11, строение 1 №52 (новый номер – 412) улица Новый Арбат, дом №19 Самотечная улица, дом №9 №53 (новый номер – 119) улица Новый Арбат, дом №21 Краснопролетарская улица, напротив дома №2/4, строение 3 №8 Моховая улица, дом №11 Пушечная улица, дом №11 №57 Болотная площадь, напротив кинотеатра "Ударник" Раушская набережная, дом №14 №71 улица Большая Якиманка, напротив дома №18 Космодамианская набережная, дом №22, строение 1 №72 улица Большая Якиманка, рядом со станцией метро "Октябрьская" Космодамианская набережная, дом №46/50

Напомним, всего сегодня в Москве действуют 300 точек проката велосипедов.

Актуальную информацию об изменениях, касающихся размещения станций велопроката, можно узнать в мобильном приложении, доступном в iTunes и GooglePlay. Кроме того, обо всех переносах сообщается на сайте проекта "Велобайк".