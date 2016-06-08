Станции велопроката в центре переехали по новым адресам

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Столичный велопрокат переместил 11 станций в связи с проведением работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в администрации городского проекта "Велобайк".
|Станция
|Старый адрес
|Новый адрес
|№16
|Чистопрудный бульвар, напротив дома №1а
|Мясницкая улица, дом 10, строение 1
|№4
|Никитский бульвар, дом № 8а/3
|Малая Никитская, дом №24, строение 2
|№9
|Тверской бульвар, напротив дома №28
|Тверской бульвар, напротив дома №26а
|№50 (новый номер – 404)
|улица Новый Арбат, дом №1
|улица Чаянова, напротив дома №15
|№51 (новый номер – 406)
|улица Новый Арбат, дом №11
|Новослободская улица, дом №11, строение 1
|№52 (новый номер – 412)
|улица Новый Арбат, дом №19
|Самотечная улица, дом №9
|№53 (новый номер – 119)
|улица Новый Арбат, дом №21
|Краснопролетарская улица, напротив дома №2/4, строение 3
|№8
|Моховая улица, дом №11
|Пушечная улица, дом №11
|№57
|Болотная площадь, напротив кинотеатра "Ударник"
|Раушская набережная, дом №14
|№71
|улица Большая Якиманка, напротив дома №18
|Космодамианская набережная, дом №22, строение 1
|№72
|улица Большая Якиманка, рядом со станцией метро "Октябрьская"
|Космодамианская набережная, дом №46/50
Напомним, всего сегодня в Москве действуют 300 точек проката велосипедов.
Актуальную информацию об изменениях, касающихся размещения станций велопроката, можно узнать в мобильном приложении, доступном в iTunes и GooglePlay. Кроме того, обо всех переносах сообщается на сайте проекта "Велобайк".