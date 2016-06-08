Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2016, 10:45

Спорт

Станции велопроката в центре переехали по новым адресам

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичный велопрокат переместил 11 станций в связи с проведением работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в администрации городского проекта "Велобайк".


СтанцияСтарый адресНовый адрес
№16Чистопрудный бульвар, напротив дома №1аМясницкая улица, дом 10, строение 1
№4Никитский бульвар, дом № 8а/3Малая Никитская, дом №24, строение 2
№9Тверской бульвар, напротив дома №28Тверской бульвар, напротив дома №26а
№50 (новый номер – 404)улица Новый Арбат, дом №1улица Чаянова, напротив дома №15
№51 (новый номер – 406)улица Новый Арбат, дом №11Новослободская улица, дом №11, строение 1
№52 (новый номер – 412)улица Новый Арбат, дом №19Самотечная улица, дом №9
№53 (новый номер – 119)улица Новый Арбат, дом №21Краснопролетарская улица, напротив дома №2/4, строение 3
№8Моховая улица, дом №11Пушечная улица, дом №11
№57Болотная площадь, напротив кинотеатра "Ударник"Раушская набережная, дом №14
№71улица Большая Якиманка, напротив дома №18Космодамианская набережная, дом №22, строение 1
№72улица Большая Якиманка, рядом со станцией метро "Октябрьская"Космодамианская набережная, дом №46/50

Напомним, всего сегодня в Москве действуют 300 точек проката велосипедов.

Актуальную информацию об изменениях, касающихся размещения станций велопроката, можно узнать в мобильном приложении, доступном в iTunes и GooglePlay. Кроме того, обо всех переносах сообщается на сайте проекта "Велобайк".

Ссылки по теме


велосипеды перемещения велопрокат вело/мото Велобайк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика