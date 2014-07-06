На велодроме "Марьино" проходит чемпионат России по BMX

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На велодроме "Марьино" на Перервинском бульваре 6 июля завершается чемпионат России по велоспорту – BMX, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

В финале приняли участие около 120 спортсменов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пензы, Омска, Брянска, Краснодарского края, республик Адыгея, Удмуртия и Мордовия.

Добавим, BMX был включен в Олимпиаду в Пекине в 2008 году, он был представлен одной мужской и одной женской дисциплинами. Российские спортсмены тогда пропустили соревнования, но они выступят на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.