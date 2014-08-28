Первые велознакомства пройдут в парке Измайлово 31 августа

Фото: M24.ru/ Александр Авилов

31 августа в Измайловском парке пройдет первая встреча участников проекта "ВелоЗнакомства". Организаторы мероприятия, представители общественного движения "Русвелос", рассчитывают, что проект поможет столичным велосипедистами познакомиться с единомышленниками и даже найти свою вторую половинку.

Желающие принять участие в проекте заполняют анкеты, указывая пол, возраст, образование, цель участия и ссылки на страницы в социальных сетях. Рассмотрев все заявки, организаторы выберут 40 участников – 20 молодых людей и 20 девушек. Анкета должна помочь отобрать наиболее ярких и активных велосипедистов.

Как рассказал M24.ru руководитель "Русвелоса" Петр Дворянкин, на 28 августа в организацию поступило уже более 30 анкет, однако финальный список участников еще не составлен. Кроме того, среди желающих попасть на акцию не хватает представительниц прекрасного пола: на одну "девичью" анкету сейчас приходится 3-4 мужских заявки. Дворянкин призывает девушек поактивнее регистрироваться и обещает, что каждая участница гарантированно получит подарок от организаторов.

Как уже сообщалось ранее, "ВелоЗнакомства" станут своеобразным аналогом "быстрых свиданий" для любителей активного отдыха на велосипедах. Регистрация участников начнется в 12.30, а в 13.00 на первом этапе мероприятия герои расскажут о себе, продемонстрируют умение владеть двухколесным транспортом, необычные стили катания и трюки на велосипедах.

Второй этап, "Романтический велопробег", начнется в 14.00 и будет продолжаться час. Молодые люди и девушки парами отправятся на маршрут, меняя спутников каждые 3 минуты, чтобы каждый участник успел пообщаться с каждой участницей.

Во время пробега гости мероприятия тоже не будут скучать. Те, кто прибыл в парк на своих велосипедах, смогут прокатиться по аллеям отдельной группой следом за участниками велопробега, а для "пеших" посетителей пройдет концерт. Кстати, во время "ВелоЗнакомств" всем желающим предложат испытать необычные модели гоночных велосипедов с обратным рулем и принять участие в соревнованиях.

После финиша участников ждут командные состязания – еще один шанс проявить свои спортивные и личные качества. При этом девушки выберут мужчин-капитанов. К 15.30 выяснится, кто из велосипедистов определился со своей "половинкой", затем пройдут парные конкурсы и награждения победителей.

Организаторы рассчитывают, что акция в Измайлово станет лишь первой в череде "ВелоЗнакомств" в парках Москвы и поможет дальнейшей популяризации велотранспорта и здорового образа жизни. Участники же смогут весело провести время и встретить новых друзей.