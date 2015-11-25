Форма поиска по сайту

25 ноября 2015, 23:39

Спорт

Первый в 2016 году велопарад в Москве пройдет 9 января

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Первый зимний Московский велопарад в столице пройдет в субботу, 9 января 2016 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Участники события проедут по центральным улицам города с целью продемонстрировать, что зима не является преградой для развития велокультуры, но предполагает создание безопасной велоинфраструктуры, а также более качественную уборку улиц", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году в Москве прошли три велопарада. В мае количество участников V Московского Велопарада превысило 25 тысяч человек, в июле, несмотря на штормовое предупреждение, первый ночной велопарад собрал более 9 тысяч человек, а в сентябре в велопараде в День города приняли участие более 20 тысяч москвичей и гостей столицы.

