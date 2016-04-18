Дистанция велопарада 29 мая составит 16 километров

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Участникам велопарада, который состоится в столице 29 мая, предстоит проехать 16 километров, сообщает Агентство "Москва".

По словам инициатора мероприятия, куратора проекта Let's bike it! и советника замминистра транспорта Владимира Кумова, велопарад начнется с внешней стороны проспекта Академика Сахарова. Затем участники проедут по внешней стороне Садового кольца против часовой стрелки.

Кроме того, на специально обустроенной площадке перед участниками велопарада выступят различные музыкальные коллективы.

Подобные мероприятия состоятся в более чем 30 городах России. С Санкт-Петербургом, который будет праздновать День города, организаторы запланировали устроить телемост.

Как отметил Кумов, мероприятие призвано показать, что городам нужно развивать велосипедную инфраструктуру.

Ранее m24.ru сообщало, что 29 мая в связи с проведением велопарада Садовое кольцо перекроют. Как рассказал первый замруководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин, на время проведения мероприятия планируется закрыть все Садовое кольцо, а не часть, как в прошлом году.

Предварительно, в мероприятии примут участие 30 тысяч человек.

В день проведения парада в городе будут действовать льготные условия на прокат велосипедов, также их можно будет бесплатно перевезти в электричках.