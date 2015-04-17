Для велосипедистов создадут карту доступности центра Москвы

Фото: М24.ru

Акция Молодежной школы урбанистики под названием "Исследование центра города Москвы на доступность для велосипедистов" стартует 18 апреля в 11 утра у памятника Тимирязеву на Площади Никитских ворот, сообщается на сайте организации.

В ее рамках участникам предложат исследовать один или несколько из семи маршрутов для велосипеда и отразить результаты на большой карте по окончании мероприятия.

Их будут оценивать по следующим критериям:

высота бордюра (позволяет ли высота преодолеть бордюр не слезая с велосипеда);

шум на улице (влияние шума на управление велосипедом);

вынужденная езда по проезжей части через пробки;

трудности передвижения по проезжей части из-за неправильной парковки автомобилей;

участки маршрута по тротуарам с оживленным движением пешеходов.

После официальной части мероприятия выступит путешественник Антон Ганжа, а также представители активных сообществ велосипедистов Москвы и России.

Молодежная школа урбанистики стала новым образовательным проектом фонда "Город". В его рамках с октября 2014 года по апрель 2015 было проведено более 16 открытых лекций экспертов.

Ранее сообщалось, что оказаться в роли велосипедиста в готовы не только активисты, но и муниципальные депутаты.

Мосгордума готова рассмотреть предложение велосообщества о привлечении муниципальных депутатов к процессу приемки новых велодорожек. Предполагается, что муниципальные депутаты вместе с представителями велообщественности будут проверять качество велодорожки, а также соответствие готового объекта проекту.