В Х московской "Велоночи" могут поучаствовать до 5 тысяч человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

До 5 тысяч участников могут принять участие в Х московской "Велоночи", сообщила журналистам генеральный продюсер Velonotte International Мария Никитина.

"Мы принимаем на наше мероприятие до 5 тысяч человек, согласно закону о культурно-массовых мероприятиях", – рассказала Никитина.

Как отметил основатель и руководитель проекта "Велоночь" Сергей Никитин, десятая велоночь будет посвящена знаменитому советскому вратарю Льву Яшину.

"Когда мы начали заниматься маршрутом, мы захотели связать два знаменательных для Льва Яшина места – стадион "Динамо" и маленький на тот момент стадион в Тушине – там сделал первые шаги в конце второй мировой легендарный вратарь", – рассказал Никитин.

Он добавил, что второй личностью, о которой будет рассказано на велопараде - Варлам Шаламов, советский писатель. "То, что мы хотим рассказать этой велоночью – история Москвы после войны", – подчеркнул Никитин.

О перекрытиях дорог для проезда колонны сообщат за день до проведения велопарада.

Х московская "Велоночь" состоится в ночь с 16 на 17 июля. Колонна стартует в 22:00 от парка "Динамо". Длина маршрута составит 28 километров. Участникам велопарада расскажут о футбольном вратаре Льве Яшине, принцессе Диане, Варламе Шаламове, чьи имена связаны с районом, по которому пройдет маршрут.

3 июля в столице прошел Московский ночной велопарад, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Они проехали по 18-километровому маршруту. На финише участников ждали фестиваль короткометражных фильмов и ночной велоквест.

Маршрут проходил по Самотечной улице, Цветному бульвару, Тверскому бульвару и Новому Арбату, после чего велосипедисты выезжали на Ростовскую набережную.