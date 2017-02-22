Москва впервые примет международный Зимний велоконгресс

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Шестой международный Зимний велоконгресс (Winter Cycling Congress) в феврале 2018 года впервые пройдет в Москве, говорится на сайте проекта Letʼs bike it!

Ранее Зимний велоконгресс принимали города США, Финляндии, Канады и Голландии. На конгрессе сотни экспертов со всего мира обсуждают такие темы, как возможность использования велотранспорта в городах с холодным климатом и создание велоинфраструктуры.

В Москве проводится все больше мероприятий в поддержку круглогодичной велоинфраструктуры. В их числе первый и второй зимний московский велопарад, зимняя акция "На работу на велосипеде" и другие.

Мероприятия направлены продемонстрировать, что зима не является преградой для развития велокультуры. Однако предполагает создание безопасной велоинфраструктуры, а также качественную уборку улиц. Зима в России остается одним из основных препятствий в вопросе развития велотранспорта, говорится в сообщении.

В первом зимнем велопараде, который прошел в Москве в январе 2016 года, приняли участие около трех тысяч человек. Они проехали по набережным Москвы-реки, чтобы показать, что зима не помеха развитию велокультуры. 8 января 2017 года прошел второй московский зимний велопарад.