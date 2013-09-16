Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября 2013, 20:27

Транспорт

Власти Москвы определили порядок размещения пунктов велопроката

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы определило порядок размещения пунктов проката велотранспорта, сообщает портал городского правительства.

Согласно документу, разрешения на создание пунктов велопроката будут выдаваться безвозмездно на срок до трех лет. Определять места для размещения объектов будет департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ссылки по теме


По данным департамента, число зарегистрировавшихся пользователей на сайте московского велопроката velobike.ru с момента запуска и до 1 августа достигло 30 тысяч человек.

В настоящее время в столице действует около 30 велопрокатов.

Сайты по теме



велопрокаты порядок размещения вело/мото городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика