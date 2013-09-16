Власти Москвы определили порядок размещения пунктов велопроката

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы определило порядок размещения пунктов проката велотранспорта, сообщает портал городского правительства.

Согласно документу, разрешения на создание пунктов велопроката будут выдаваться безвозмездно на срок до трех лет. Определять места для размещения объектов будет департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным департамента, число зарегистрировавшихся пользователей на сайте московского велопроката velobike.ru с момента запуска и до 1 августа достигло 30 тысяч человек.

В настоящее время в столице действует около 30 велопрокатов.