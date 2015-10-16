Блогеры проведут заключительный этап велопробега "Я люблю Москву!"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В субботу, 17 октября, состоится завершающий этап велопробега "Я люблю Москву!", организованного столичными блогерами.

Акция стартует в 12.00 от дома № 1 по улице Большая Дмитровка. Заключительный этап велопробега пройдет по бульварам и улицам центра столицы.

Маршрут рассчитан так, что по завершении акции участники словно "напишут" на карте города фразу "Я люблю Москву!".

"На сегодняшний день на карте нашего велопробега уже "написаны" буквы Я, М, О, С, К, В и У. Осталось "нарисовать" то самое сердечко, которое символизирует любовь к нашему замечательному городу. Мы проедем практически по всему Бульварному кольцу и центральным набережным столицы, прокатимся по удобным велодорожкам, отдохнем на пешеходных улочках", - рассказал хедлайнер проекта Максим Казанский.

Он добавил, что участники велоакции проехали в общей сложности 200 километров в семи округах столицы. Они посетили более 20 парковых зон и исторических усадеб на территории города, в том числе такие знаковые места, как ВДНХ, Останкино, Измайлово, Поклонная гора, Воробьевы горы, парк Горького и многие другие.

В соцсетях и в Periscope блогеры будут вести дневник и трансляцию велопробега. Их можно отследить по хештегам: #МояМосква2015, #ЯлюблюМоскву2015.