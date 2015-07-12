Первый ночной велопробег прошел в столице

В столице прошел первый ночной велопробег, сообщает телеканал "Москва 24". Несколько тысяч любителей и профессионалов велоспорта проехали около 20 километров по центру столицы, подсвечивая дорогу фонариками.

Стартовал велопробег на площади перед театром Советской армии. Там собрались тысячи москвичей. Некоторые оделись в костюмы любимых киногероев, кто-то сел за руль раритетных велосипедов.

Проходил велопробег от Суворовской до Болотной площади. Участвовать в нем могли все желающие, независимо от физической подготовки, так как данное мероприятия не является спортивной гонкой.

Финишировали участники в самом центре Москвы, где их ждала бесшумная вечеринка Silent Disco, ночной велоквест с зашифрованными в заданиях знаковыми именами, местами и фактами о рок-н-ролле в столице.

Ранее m24.ru сообщало, что в воскресенье в столице пройдет Первый Межпарковый велопробег. Стартовать можно в 12.30 в любом парке города.

Пробег объединит 13 московских парков, среди них Парк Горького, Кузьминки, Сад Эрмитаж, МУЗЕОН, Сад имени Баумана и Измайлово. Финишировать нужно в Сокольниках.

Маршрут превратили в квест для велосипедистов - их путь ляжет через исторические места города. Велопробег командный, поэтому регистрироваться на него нужно группами из двух-пяти человек.