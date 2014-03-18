Совет по развитию велотранспортной инфраструктуры создадут в столице

Фото: ИТАР-ТАСС
Столичные депутаты предложили создать при правительстве координационный совет по развитию велотранспортной инфраструктуры Москвы, сообщает Агентство "Москва".
В этот совет должны войти и представители департаментов транспорта, культуры, экологии, физической культуры и спорта, капитального ремонта и ЖКХ, рассказал на совместном заседании председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
Причем в работе координационного совета должны быть задействованы органы местного самоуправления.
Кроме того, предлагается разработать проект закрытых дворовых велопарковок. Также в подвалах жилых домов могут появиться зоны для хранения велосипедов.
Напомним, что московские власти разрабатывают сразу семь концепций и отраслевых схем по развитию велопешеходной инфраструктуры в городе до 2016 – 2025 года. Помимо новых велодорожек, планируется также создать схему, согласно которой по всей Москве будут устанавливать веломойки, насосные станции и пункты технического осмотра для байков.