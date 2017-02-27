Форма поиска по сайту

27 февраля 2017, 13:37

Международный Зимний велоконгресс впервые пройдет в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Шестой международный Зимний велоконгресс впервые пройдет в Москве в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба проекта Letʼs bike it!

Цель международного Зимнего велоконгресса – показать, что зима не является преградой для развития велокультуры. Около 400 экспертов со всего мира обсуждают возможность использования велотранспорта в городах с холодным климатом и создание велоинфраструктуры.

По словам президента Winter Cycling Federation Тимо Перала, у российских городов есть большой потенциал. Проведение мероприятия в Москве поддержит развитие зимней велокультуры и необходимой инфраструктуры.

Ранее Зимний велоконгресс проходил в городах США, Финляндии, Канады и Нидерландов.

В России только начала развиваться круглогодичная велокультура. В столице организуют велопарады весной, летом и осенью, а два последних года – и зимой. Несмотря на сильный мороз, участники стойко преодолевают установленный маршрут.
