Фото: m24.ru/Александр Авилов

Шестой международный Зимний велоконгресс впервые пройдет в Москве в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба проекта Letʼs bike it!

Цель международного Зимнего велоконгресса – показать, что зима не является преградой для развития велокультуры. Около 400 экспертов со всего мира обсуждают возможность использования велотранспорта в городах с холодным климатом и создание велоинфраструктуры.

По словам президента Winter Cycling Federation Тимо Перала, у российских городов есть большой потенциал. Проведение мероприятия в Москве поддержит развитие зимней велокультуры и необходимой инфраструктуры.

Ранее Зимний велоконгресс проходил в городах США, Финляндии, Канады и Нидерландов.