5 мая стартует велогонка "Пять колец Москвы"

Фото: ИТАР-ТАСС

5 мая в Москве стартует престижная велогонка "Пять колец Москвы". В ней примут участие профессиональные спортсмены со всего мира.

"С 1 по 9 мая будет проводиться большое количество велопробегов, например традиционные "Пять колец Москвы" по Садовому кольцу. Эта гонка соберет огромное количество зрителей", - заявил в эфире телеканала "Москва 24" глава Москомспорта Алексей Воробьев.

По словам Воробьева, на время проведения гонки будет перекрыто движение по Садовому кольцу. "Мы делаем это традиционно, ведь гонке уже 90 лет. Вопрос уже проработали с МВД", - сказал чиновник.

В велогонке примут участие профессиональные спортсмены из многих стран мира. "Эта гонка не менее престижна, чем "Тур де Франс" или "Париж Рубе", поэтому мы ждем приезда самых выдающихся гонщиков", - отметил глава Москомспорта.

Кроме того, в праздники пройдет велогонка в Крылатском и престижная групповая гонка "Гран-при Москвы". В ходе последней спортсменам придется преодолеть почти 160 километров.