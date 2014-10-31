Сезон велопроката в столице завершится 10 ноября

Фото: M24.ru

10 ноября в столице завершится сезон велопроката. Сейчас в Москве работают 150 новых точек велопроката: на Бульварах, в Хамовниках и по всему Садовому кольцу.

"Сезон велопроката закончится 10 ноября, до этого времени жители могут пользоваться прокатом", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Собеседник агентства отметил, что до 10 ноября велосипеды будут постепенно убирать с улиц на хранение.

Городской велопрокат в цифрах

Напомним, что городская сеть проката велосипедов была запущена 1 июня 2013 года. Через год велопрокат обновили. Терминалы станций проката оснастили картами городской навигации, на которых показаны основные достопримечательности и направления. У новых моделей велосипедов широкие шины, удобное крепление сидения и три скорости.

Сейчас в Москве работают 150 точек велопроката: на Бульварах и в Хамовниках и по всему Садовому кольцу. Новые станции появились также в Пресненском районе и на Краснопресненской набережной. Сейчас идет активное развитие сети в сторону юго-запада столицы. Велопарковки связывают Ленинский проспект, Профсоюзную улицу и проспект Вернадского.

Зарегистрироваться в системе теперь можно на сайте velobike.ru, и на самих станциях. Кроме того, на велосипедах появились электронные блоки с клавиатурой и кардридером для чтения карты "Тройка". Чтобы разблокировать велосипед, можно не подходить к терминалу, а ввести пин-код или приложить карту, предварительно привязав ее к своей учетной записи.

Как ранее сообщало издание M24.ru, все терминалы городского велопроката зимой продолжат работу: с их помощью можно будет пополнять карту "Тройка" и оплачивать парковку.

В пресс-службе московского комитета по туризму M24.ru сообщили, что в следующем году столичные власти выпустят путеводители по веломаршрутам. 19 тысяч буклетов на 48 полос издадут на семи языках. Они будут содержать описание достопримечательностей на маршруте и полезную информацию для велосипедистов данные о точках велопроката, туалетах, кафе и ремонтных мастерских. Как рассказала генеральный директор компании-подрядчика Анна Малоземова, в буклеты планируется включить маршрут по Бульварному кольцу, а также самую длинную велосипедную дорожку от Парка искусств МУЗЕОН до Парка Победы.