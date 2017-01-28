Веломаршрут может связать Химки со станцией "Водный стадион"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проект велосипедного маршрута из Химок до Замоскворецкой линии метро разрабатывают в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". В администрации Химок прошло межведомственное совещание по этому вопросу.

Веломаршрут планируют проложить от улицы Кирова в Химках до станции метро "Водный стадион".

В 2017 году в Подмосковье планируется организовать порядка 78 километров велодорожек. Об этом m24.ru рассказал министр транспорта Московской области Михаил Олейник. Также во втором квартале года планируется запустить межсубъектный маршрут "Яуза" протяженностью около 15 километров, который соединит городской округ Мытищи с метро "Медведково" на территории Москвы.

По словам Олейника, в этом году обустройство велодорожек запланировано в 40 муниципалитетах. Лидерами по развитию велоинфраструктуры обещают стать Дмитровский и Люберецкий муниципальные районы, Ивантеевка и Долгопрудный.

Первая велодорожка в Подмосковье появилась четыре года назад в Лобне в парке культуры и отдыха. Летом 2015 года была составлена карта велосипедных прогулок по региону, в которую вошли 19 маршрутов, пролегающих по самым интересным достопримечательностям области. На карте отмечены велосипедные дистанции длиной от 1,5 до 45 километров. Разработаны маршруты и для начинающих: один из самых легких пролегает от усадьбы Мураново до усадьбы Абрамцево. Самый протяженный – вдоль реки Осетр в Луховицком районе. В прошлом году в Московской области появилось порядка 95 километров веломаршрутов.

