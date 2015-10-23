Велотрассу "Зеленое кольцо" запустят в 2016 году – Бисембаева

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Велодорожку "Зеленое кольцо" запустят в следующем году, сообщила замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева.

"В след году мы начнем внедрять "Зеленое кольцо". До 50 километров велополос хотим получить за счет переразметки улиц", – сказала она.

По словам Бисембаевой, маршрут запустили из Мытищ в Медведково.

Напомним, российские и иностранные архитекторы приступили к проектированию велотрассы "Зеленое кольцо". Велодорожка соединит все основные парки столицы с метро, крупными транспортными узлами и набережными.

В Москве появится новый веломаршрут "Зеленое кольцо"

Трасса будет около 75 километров длиной, она пройдет через 18 станций метро и свяжет между собой жилые районы.

Ранее Сергей Собянин в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, что по всему периметру Бульварного кольца планируют сделать велодорожку.

Кроме того, 246 километров велодорожек появится вдоль набережных Москвы-реки. Сейчас общая протяженность трасс для велосипедистов составляет более 200 километров.

Чтобы покататься на них, необязательно иметь свой байк – достаточно взять его напрокат – к июлю в городе будет около станций, где можно взять велосипед в аренду. Также прокат доступен в городских парках.

Самый крупный городской прокат находится на Ломоносовском проспекте в районе Раменки, здесь доступны 18 велосипедов. Второй по вместимости пункт – на Покровке в Басманном районе, здесь их 16. По 15 единиц у шести пунктов, большая часть расположена в Гагаринском и Академическом районах.