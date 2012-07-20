В Москве создадут велогородок с дорожками и парковками

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Транспортники Москвы проведут эксперимент и обустроят для нужд велосипедистов несколько жилых районов. В частности, было решено создать «велогородок» со спецдорожками, парковками и системой навигации в отдаленном от центра районе.

В начале лета департамент транспорта призвал горожан принять участие в разработке концепции велосипедного движения в западном и юго-западном районах Москвы. Группа энтузиастов из Тропарево-Никулино составила схему маршрутов велосипедного движения для своего района. Этим проектом заинтересовались муниципальные депутаты Гагаринского района, пишут «Московские новости».

Велодорожки предназначаются в первую очередь для обслуживания транспортных потоков внутри района и свяжут так называемые «точки притяжения» - магазины, кафе, бассейн, парк, транспортные узлы. Местами велотрасса может быть даже выделена в самостоятельную дорогу или обозначена на автодороге разметкой.

Впоследствии Тропарево планируется соединить с центральной велодорожкой между парком Горького и «Фили». Также на велосипеде можно будет доехать до МГУ. Кстати, в районе Университета уже действует велодорожка, идущая по проспекту Вернадского к общежитию МГУ на улице Кравченко.

В конце августа департамент транспорта проведет серию «круглых столов» с участием велоактивистов и местных жителей, на которых обсудят детали проекта. Если его утвердят, то, кроме велодорожек, в Тропарево появится вся необходимая инфраструктура: прокат, велостоянки, разметка и дорожные знаки.

Напомним, что несколько дней назад власти объявили тендер на создание велодорожек от парка «Музеон» до парка «Фили». На проект будет выделено 16 миллионов рублей. Также разрабатывается проект велодорожки по улице Миклухо-Маклая до автобусной остановки «Университет дружбы народов».