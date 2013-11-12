Москвичи попросили увеличить количество велодорожек и пунктов проката

Фото: M24.ru

Большинство москвичей положительно оценили возможность покататься по городу на велосипеде. Таковы данные проведенного недавно опроса. При этом каждый восьмой респондент выразил желание, чтобы пункты проката появились рядом с его домом, в округе проживания.

Особенно эта услуга востребована среди жителей юга и юго-запада столицы, сообщает исследовательский холдинг "Ромир". О городских услугах велопроката слышало большинство опрошенных. Повышенный интерес выразили жители Восточного и Северо-Восточного округов Москвы.

Исследование показало, что за минувшее лето услугами велопроката воспользовались лишь 4% жителей столицы. Более половины из них просто катались без определенного маршрута, а 39% ездили в городские и загородные парки.

В следующем году обратиться в пункты велопроката планируют 21% опрошенных. Минувшим летом велосипеды на прокат чаще всего брали 1-2 раза в месяц.

Кататься на велосипедах москвичи предпочитают в основном летом, но некоторые открывают сезон уже в марте (11%) и завершают в октябре (58%). Кроме того, 55% опрошенных отметили, что в городе не хватает велосипедных дорожек.

Как сообщалось ранее, 30 октября московская сеть велопроката закрылась на "зимовку" до следующего сезона.

Столичные власти пообещали, что в 2014 году число пунктов, где можно взять будет велосипед, увеличится до 500. В этот сезон в городе действовали около 30 пунктов велопроката.