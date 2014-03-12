Москва признана самым лояльным к велосипедистам городом России

Фото: m24.ru

Москва возглавила рейтинг лояльности российских городов-миллионников к велосипедистам, составленный на основе ответов респондентов на вопросы о состоянии велосипедной инфраструктуры в их городах и о планах по ее развитию, сообщает пресс-служба Правительства Москвы. В столице работает 79 пунктов велопроката на 550 велосипедов, установлено 1189 велопарковок, а общая протяженность велодорожек составляет 146 километров.

Участие в опросе приняли 15 российских городов, в каждом из которых проживает более одного миллиона человек. Москва стала лидером не только по результатам анализа общественного мнения, но и по объективным критериям: к примеру, она с огромным отрывом лидирует по общему километражу велосипедных дорожек (на втором месте оказалась Уфа с 28 километрами велодорожек, на третьем - Санкт-Петербург с 24 километрами). Столица является лидером и по протяженности дорожек, планируемых к открытию в 2014 году: появится 117 километров, из них 36,2 километра в центре города.

Напомним, что в 2014 году центре столицы планируется открыть девять дорожек, в том числе бульварную (через десять бульваров и Москворецкую набережную), от "Китай-города" до Земляного Вала, от "Чистых прудов" до Площади трех вокзалов, от Манежной площади до Белорусского вокзала.

Протяженность сети велодорожек в столице увеличится почти в два раза - до 281 километра. Больше всего дорожек появится на западе и юго-западе Москвы. В Центральном округе столицы планируется проложить до 36 километров велодорожек, в ЮЗАО и ЗАО - 55 километров, в Зеленограде - 30, а в Митине - 14 километров велотрасс.