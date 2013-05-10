Новый велосипедный маршрут откроется в июле

В Москве появится 16-километровый велосипедный маршрут

В июне в Москве откроется новый велосипедный маршрут. Новую велодорожку делают на европейский манер, сообщает телеканал "Москва 24".

16-километровая трасса пройдет от Аллеи Ветеранов в Парке Победы по Минской и Мосфильмовской улицам, затем по набережным до парка Музеон и Лужников.

На маршруте организуют пункты проката и велопарковки. Сама дорожка будет шириной до трех метров с разметкой, подсветкой и специальным покрытием.

Как ранее сообщало сетевое издание M24.ru, сегодня велодорожки уже есть в 27 парках, кроме того, создано 3 велосипедных маршрута. Протяженность этих трасс составляет 100 километров, а к концу года она увеличится до 160 километров.