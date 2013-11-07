Самый длинный веломаршрут появится на западе столицы до конца ноября

До конца ноября в столице появится самый длинный веломаршрут

Самый длинный – восьмикилометровый – веломаршрут появится в столице до конца ноября. Значительная его часть пройдет через парк "Фили". Велодорожка свяжет улицу Барклая с районом Крылатское. От парка до Крылатского проехать можно будет вдоль набережной.

"Филевский парк изначально собирались подключить к велодорожке, идущей от парка искусств "Музеон". Если это наконец сделают, маршрут станет очень интересным: он свяжет несколько разных парков и много жилых массивов", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" блогер и велосипедист Степан Чижов.

По словам Чижова, сейчас в столице построено уже около 100 километров велодорожек. На настоящий момент, кроме того, строится веломаршрут вдоль Рублевского шоссе, который дойдет, как предполагается, до Варшавского шоссе.

"Общая длина новой велодорожки должна будет составить около 18 километров", - добавил Чижов.