Велодорожки в парке "Сокольники" сделали противоскользящими

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

На велодорожках в парке "Сокольники" сделали противоскользящее покрытие. Об этом m24.ru рассказал директор парка Андрей Лапшин. На поворотах велодорожек положили цветной асфальт вместо покрытия краской.

"Обычно участки на поворотах на всех велодорожках выкрашивают в красный цвет, и были жалобы, когда в дождь из-за скользкой краски падали с велосипедов. В этом году мы переделали все повороты по велотрассам и закатали их цветным асфальтом, поэтому сцепление остается хорошим и это повышает безопасность", – пояснил Лапшин.