07 июня 2017, 15:16

Город

Велодорожки в парке "Сокольники" сделали противоскользящими

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

На велодорожках в парке "Сокольники" сделали противоскользящее покрытие. Об этом m24.ru рассказал директор парка Андрей Лапшин. На поворотах велодорожек положили цветной асфальт вместо покрытия краской.

"Обычно участки на поворотах на всех велодорожках выкрашивают в красный цвет, и были жалобы, когда в дождь из-за скользкой краски падали с велосипедов. В этом году мы переделали все повороты по велотрассам и закатали их цветным асфальтом, поэтому сцепление остается хорошим и это повышает безопасность", – пояснил Лапшин.

На сегодняшний день в столице организовано ок­оло 210 километров велодорож­ек, около 95 километров из которых расп­олагаются в парках, около 50 – на природных территориях и около 55 километров – вдоль улично-дорожной сети. Новые велодорожки могут появится в ходе проведения работ по программе "Моя улица". До 2020 года улицы Москвы свяжет более 700 километров велополос. Одной из самых длинных будет круговой маршрут, который охватит парки, станции метро и транспортно-пересадочные узлы – так называемое зеленое кольцо. В парке Сокольники также хотят протестировать светящиеся в темноте велодорожки с применением особой краски. А 10 июня в парке откроется музей ретро-велосипедов.
