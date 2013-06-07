В Москве появилась новая велодорожка "Музеон" – "Парк Победы"

Фото: velo.mos.ru

Новая велодорожка по маршруту "Парк искусств "Музеон" – "Парк Победы" появилась в столице. Ее протяженность - более 16 километров. Она протянулась от Аллеи Ветеранов в Парке Победы по Минской и Мосфильмовской улицам, затем по набережным до парка "Музеон" и Лужников.

Ширина дорожки около трех метров, на ней нанесли разметку и специальное покрытие, установили подсветку. На маршруте планируют организовать пункты проката и велопарковки.

Чтобы разделить потоки велосипедистов и пешеходов на Фрунзенской набережной предусмотрен формат благоустройства, позволивший создать комфортное зонирование. "Одновременно с этим в районе велодорожки создаются места для отдыха, выполняется комплексный проект озеленения набережной", - сообщается на сайте velo.mos.ru.

Фото: mosmetro.livejournal.com/

В честь открытия новой дорожки в метро начали продавать билеты с информацией о ней и ее подробным маршрутом. Их можно будет купить до 30 июня в кассах на станциях "Парк Победы", "Университет" и "Парк культуры", - сообщил метрополитен в ЖЖ.