В "Сокольниках" пройдет масштабный фестиваль экстремального спорта

Алексей Колесников. Фото: ИТАР-ТАСС

С 12 по 16 июня в парке "Сокольники" пройдет масштабный фестиваль экстремальных видов спорта "Extremex. Независимость". На время мероприятия здесь откроются площадки для экстремального спорта, где пройдут шоу мотофристайла, выступления серфингистов, соревнования по вейкбордингу, а также чемпионат России по скалолазанью.

12 июня в рамках открытия фестиваля будут открыты первые объекты летнего экстрим-парка: скалодром, волна для серфинга и некоторые элементы скейт-парка.

В парке состоится шоу мотофристайла от команды FMX13 с участием Кирилла Гаврилова, Алексея Айсина и Алексея Колесникова и шоу на квадроцикле и снегоходе от чемпиона Испании Хуго Арриазу и чемпиона Швеции Даниэля Бодина.

Также запустят искусственную волну для серфинга. Размеры конструкции: семь на 14 метров. Объект откроется на Фестивальной площади, а затем расположится в экстрим-парке около главного входа. Там пройдут показательные выступления российской федерации серфинга и будут организованы уроки.

Кроме того, на Фестивальной площади возведут скалодром высотой 12 метров. И с 12 по 13 июня на нем пройдет чемпионат России. На фестивале будут организованы мастер-классы по скейтбордингу, прыжкам на батуте, футбольному фристайлу и брейк-дансу.

На главной аллее устроят тематическую фотовыставку, а около Фонтанной площади будет выставлено экстремальное оборудование и техника. Завершится все хип-хоп концертом при участии Птахи, Slim, Бьянки, ДеЦла (Le Truk) и других российских звезд.



В "Сокольниках" проходит фестиваль экстремального спорта

13 июня в рамках открытия вейк-клуба на Путяевских прудах пройдут соревнования по вейкбордингу и мастер-классы от профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга и Тверской области.

Стоит отметить, что в конце июля в парке появится летний экстрим-парк с двумя скейт-парками, скалодромом и искусственной волной для серфинга. Часть площадки будет под крышей, так что тренироваться можно будет даже в дождь.

Вход на все площадки фестиваля "Extremex. Независимость" свободный.