Бывший клуб Krizis Zanra отметит свое возрождение под новым названием

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Площадка Imagine Cafe (бывший Krizis Zanra) в этом году отмечает 11-летие. Об этом m24.ru сообщила пресс-служба заведения.

Год назад Imagine Cafe начало свою историю – кафе со вкусной едой и хорошей музыкой. По этому поводу 7-8 октября пройдет грандиозное празднование 10+1 дня рождения клуба.

На два праздничных дня в клубе запланированы праздничные программы. Начало вечеринок в 23:00.

7 октября группа Blast впервые за 5 лет воссоединится на одну ночь в своем звездном составе. На следующий день на сцене Imagine Cafe – Кирилл Гуцков, Дмитрий Варенкин, Galina Metelsky, Александр Бруни, Vlado Kostov, Павел Самарин, Dariya Dolbilova, Yuri Novgorodsky, Дарья Беженар, Evgeniy Chertolyas, Grisha Sluzhitel, Дмитрий Честных, Dmitry Astakhov, Misha Gallagher, Сергей Виноградов и Nash Tavkhelidze.

Специальный гость субботнего вечера – Niall Keels прямиком из Лондона. Его музыка – это современное прочтение наследия эпохи классического рока.