Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Варшаве

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Вандалы осквернили крупнейшее в Польше кладбище советских солдат, сообщает ТАСС. Речь идет о Центральном воинском кладбище-мавзолее воинов Красной армии на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, рассказали 21 марта в посольстве России в республике.

Посредством трафарета неизвестные нанесли более 15 изображений в виде фашистской свастики черного цвета на ступенях возле скульптурной группы и плитах, находящихся по периметру центрального обелиска. Кроме того, вандалы нарисовали отпечатки стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля.

Военное мемориальное кладбище в Варшаве заложили в 1950 году. Здесь на площади 19,2 гектара захоронены 22 тысячи советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от фашистов.

Посол России в Польше направил ноту в адрес Министерства культуры и национального наследия и МИД страны с требованием устранить последствия вандализма, а также наказать виновных.