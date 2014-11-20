Хулиганы закидали Аэроэкспресс камнями

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хулиганы закидали камнями "Аэроэкспресс", который следовал из аэропорта Шереметьево в столицу по Савеловскому направлению МЖД, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"По предварительной информации, сегодня в 15.49 около станции Бескудниково Савеловского направления МЖД злоумышленники обкидали камнями электропоезд Аэроэкспресс, который следовал из аэропорта в столицу. По

оперативным данным, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали", - отметили в пресс-службе.

Инцидент не повлиял на график движения поездов.

Напомним, что в октябре правоохранители задержали двух молодых людей, которые устроили погром в электричке Москва - Талдом. Инцидент произошел 9 октября. Молодые люди приехали на станцию Талдом, сняли молотки для аварийной эвакуации и начали бить стекла. Они разбили стекло машиниста и скрылись. Ущерб от действий злоумышленников составил 100 тысяч рублей.

Молодым людям грозят исправительные работы на срок до года.