Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2014, 18:45

Происшествия

Хулиганы закидали Аэроэкспресс камнями

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хулиганы закидали камнями "Аэроэкспресс", который следовал из аэропорта Шереметьево в столицу по Савеловскому направлению МЖД, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"По предварительной информации, сегодня в 15.49 около станции Бескудниково Савеловского направления МЖД злоумышленники обкидали камнями электропоезд Аэроэкспресс, который следовал из аэропорта в столицу. По
оперативным данным, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали", - отметили в пресс-службе.

Инцидент не повлиял на график движения поездов.

Ссылки по теме


Напомним, что в октябре правоохранители задержали двух молодых людей, которые устроили погром в электричке Москва - Талдом. Инцидент произошел 9 октября. Молодые люди приехали на станцию Талдом, сняли молотки для аварийной эвакуации и начали бить стекла. Они разбили стекло машиниста и скрылись. Ущерб от действий злоумышленников составил 100 тысяч рублей.

Молодым людям грозят исправительные работы на срок до года.

Сайты по теме


вандализм ущерб хулиганы чп Аэроэкспресс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика