Хулиганы закидали Аэроэкспресс камнями

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Хулиганы закидали камнями "Аэроэкспресс", который следовал из аэропорта Шереметьево в столицу по Савеловскому направлению МЖД, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
"По предварительной информации, сегодня в 15.49 около станции Бескудниково Савеловского направления МЖД злоумышленники обкидали камнями электропоезд Аэроэкспресс, который следовал из аэропорта в столицу. По
оперативным данным, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали", - отметили в пресс-службе.
Инцидент не повлиял на график движения поездов.
Ссылки по теме
- Двое вандалов задержаны за погром в электричке Москва - Талдом
- В Москве вандалы "разукрасили" недавно вышедший на маршрут поезд
- Ущерб РЖД от вандалов за полгода составил 40 миллионов рублей
Напомним, что в октябре правоохранители задержали двух молодых людей, которые устроили погром в электричке Москва - Талдом. Инцидент произошел 9 октября. Молодые люди приехали на станцию Талдом, сняли молотки для аварийной эвакуации и начали бить стекла. Они разбили стекло машиниста и скрылись. Ущерб от действий злоумышленников составил 100 тысяч рублей.
Молодым людям грозят исправительные работы на срок до года.
Сайты по теме