17 марта 2014, 14:20

Экономика

Парламент Крыма объявил российский рубль официальной валютой

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальной денежной единицей в Крыму объявлен российский рубль. Такое постановление приняли депутаты Верховного совета республики. При этом украинская гривна останется в обращении до 2016 года.

Кроме того, Совету министров республики поручено подготовить проект обращения к Российской Федерации об оказании финансовой помощи, необходимой для бесперебойного функционирования бюджетной системы Крыма.

Ранее крымский парламент, руководствуясь результатами референдума, принял постановление о независимости автономии. Депутаты обратились с предложением принять республику в состав Российской Федерации.

Напомним, по результатам прошедшего 16 марта референдума за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Сюжет: События в Крыму
валюты Крым жизнь в мире

