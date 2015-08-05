В Эстонии открыли вакансию корабельного кота

Фото: m24.ru/Сергей Блохин

Корабельного кота ищут на портале вакансий CV-Online. Необычную вакансию разместил капитан парохода Katharina, курсирующего у берегов Эстонии, сообщает издание Postimees.

Работодатели предъявляют к соискателям ряд четких требований. Например, флотский кот не может бояться воды и даже штормового моря. Его не должны смущать быстро работающие матросы. А сам работник должен быть самостоятельным, решительным, энергичным, с хорошим зрением и слухом.

Кроме того, кот должен быть способным убирать за собой и хорошо плавать.

Предпочтение наниматели отдадут опытным работникам флота с морским образованием. "Команда предлагает работу по душе, бесплатное размещение в районе Каламая, еду в неограниченных количествах и возможность спать тогда, когда захочется", – говорится в объявлении.

За особенно хорошие результаты корабельный кот сможет отдохнуть в капитанской койке.

По словам капитана судна Хейкки Халдре, команда ищет замену другому коту, который стал слишком стар для плавания.

Katharina – скандинавское пассажирское судно для прибрежного плавания, построенное в двадцатом веке в Норвегии. Оно ходит в эстонских водах, в основном в Таллинском заливе, вывозя пассажиров покататься в море или до острова Найссаар.