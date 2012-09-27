Из "Стрижей" после скандала с командиром увольняются летчики

Фото: ИТАР-ТАСС

После инцидента с командиром пилотажной группы "Стрижи" из резервного состава уволились два летчика.

Один из летчиков решил уволиться после того, как в воинской части в Кубинке, где базируются "Стрижи", убрали солдат. Теперь летчикам приходится самим нести караул и выполнять функции рядовых.

"Это стало причиной увольнения одного офицера, другой решил уволиться из-за ситуации с командиром "Стрижей", так как "не видит смысла продолжать службу"", - сообщил РИА Новости источник, близкий к пилотажной группе.

Подполковник Валерий Морозов подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, ежемесячно он собирал по пять тысяч рублей с бизнесмена, использовавшего атрибутику пилотажной группы на футболках. В Центр показа авиационной техники имени Кожедуба из Министерства обороны пришла телеграмма, в которой говорилось, что подполковника уволят из-за несоблюдения условий контракта.

"Стрижи" - одна из самых известных пилотажных групп мира. Она базируется на аэродроме в Кубинке и специализируется по полетам на истребителях МиГ-29. Официальным “днем рождения” группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием “Стрижи”. После этого маршал авиации трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб лично вручил пилотам группы медали “За укрепление боевого содружества между государствами”