Директор ДЕЗ Южного Тушина уволен за халатную подготовку к зиме

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Директор ГУП "Дирекция единого заказчика района Южное Тушино" лишился своего поста из-за халатной подготовки к зиме. Кроме того, замечания получили заместители глав управ районов Щукино и Митино, сообщает агентство "Москва".

За нарушение сроков подготовки жилых домов к зиме чиновников будут наказывать и дальше, заявил представитель прокуратуры Северо-Западного округа Москвы.

В этом округе планируется проверить 2,3 тысячи строений, из них 1,9 тысячи - жилые дома.

5 августа на заседании президиума правительства Москвы Сергей Собянин поручил завершить подготовку к отопительному сезону к 1 сентября.

Коммунальщики проводят испытания гидравлических сетей и проверяют работу тепловых пунктов.