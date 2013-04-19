Форма поиска по сайту

19 апреля 2013, 16:22

Общество

Работодатели увольняют лишь каждого десятого москвича

Фото: ИТАР-ТАСС

Всего 10 процентов увольнений сотрудников происходят по инициативе работодателя. Причем чаще всего увольняют работников в маленьких компаниях, где трудятся менее ста человек.

Подавляющее большинство увольнений происходит по желанию работника - почти 9 из 10 уволенных приняли такое решение сами.

На заводах и в крупных компаниях вообще не любят увольнять сотрудников - там работодатели расстаются лишь с каждым двадцатым уволенным сотрудником, приводит Superjob.ru данные исследования.

Авторы исследования отмечают, что увольнению почти всегда сопутствуют определенные "знаки невнимания" со стороны начальства, кроме прямых (выговоры и замечания) еще и косвенные (сокращение личного общения, отстранение от ведущих проектов компании).

Аналитики признали, что одним из наиболее эффективных инструментов при поиске нового места работы является задействование старых связей и помощь коллег по предыдущей работе.

