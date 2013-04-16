Попавших под сокращение работников отправят на переквалификацию

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти намерены обучать и отправлять на переквалификацию работников, уволенных по сокращению штата или оставшихся без работы из-за распада организации. Обучение будет оплачиваться из бюджета.

Проект соответствующего постановления размещен на сайте столичного департамента труда и занятости. В нем говорится, что обучение призвано снизить социальную напряженность на рынке труда и увеличить вероятность трудоустройства работников.

Обучение и переквалификация будут производиться в случае увольнения по сокращению штата, либо в случае прекращения деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

Учить будут по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации. При этом учащийся сможет выбрать обучение - очное или очно-заочное. Оплачиваться оно будет из городского бюджета.

Обучение не будет принудительным - работник должен дать свое согласие на переквалификацию. Если работник после окончания обучения испытывает затруднения при трудоустройстве, то ему окажут помощь в поиске работы по профессии, полученной в ходе переквалификации.