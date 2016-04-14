Преподавательский состав Консерватории направил обращение к ученому совету вуза

Фото: ТАСС

Сотрудники и выпускники Московской консерватории обратились к ученому совету вуза и его председателю, ректору Александру Соколову в связи с увольнением своих коллег (Светлана Савенко, Наталия Симакова и Елена Сорокина). Об этом сообщает ТАСС.

Под обращением более 300 подписей, из них 75 человек из действующего преподавательского состава. Подписанты требуют коллегиального обсуждения сложившейся ситуации. "Ученый совет как орган коллегиального управления Консерваторией, признав трудность и даже исключительность ситуации, в которую поставлена – под давлением внешних обстоятельств – администрация Консерватории, а также ее коллектив, решается взять на себя часть ответственности и, по согласованию с администрацией, устанавливает порядок обсуждения подлежащих сокращению ставок и процедуру тайного голосования в случае отсутствия компромиссных решений. Мы уверены, что только при такой процедуре кадровые решения будут более объективно отражать мнение коллектива и избавят его от тех профессионально-этических проблем, с которыми он столкнулся сегодня", – говорится в письме.

Подписанты напомнили также, что "работники Консерватории имеют право "на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Консерватории и ее подразделений" и "на защиту профессиональной чести и достоинства" . В данном случае речь идет о защите чести и достоинства – как коллег, попавших под сокращение, так и наших собственных".

В письме также упоминается тот факт, что ректор консерватории Александр Соколов "сам, еще будучи студентом, вступился за изгнанного из консерватории В. П. Бобровского".

Подписанты также указывают на необходимость поисков административных компромиссов, при которых ведущий музыкальный вуз страны не потеряет своих выдающихся педагогов. Комментариев ректора пока не последовало.