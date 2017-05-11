Трамп заявил, что уволил бы экс-главу ФБР в любом случае

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Решение об увольнении главы ФБР США Джеймса Коми было принято независимо от рекомендаций со стороны других лиц в администрации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью западному телеканалу, сообщает "Газета.ру".

Глава государства подчеркнул, что это было его собственное решение.

Трамп рассказал, что Коми трижды уведомлял его о том, что не является человеком, в отношении которого ведется расследование. Экс-глава ФБР сообщил об этом во время обеда с президентом, и еще дважды – по телефону.