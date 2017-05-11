Форма поиска по сайту

11 мая 2017, 21:14

Общество

Трамп заявил, что уволил бы экс-главу ФБР в любом случае

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Решение об увольнении главы ФБР США Джеймса Коми было принято независимо от рекомендаций со стороны других лиц в администрации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью западному телеканалу, сообщает "Газета.ру".

Глава государства подчеркнул, что это было его собственное решение.

Трамп рассказал, что Коми трижды уведомлял его о том, что не является человеком, в отношении которого ведется расследование. Экс-глава ФБР сообщил об этом во время обеда с президентом, и еще дважды – по телефону.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. По данным пресс-службы Белого дома, Коми превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты. В письме экс-директору сказано, что он "не способен эффективно руководить" ведомством.

В Белом доме заявили, что отставка руководителя бюро не связана с расследованием влияния РФ на выборы в США.

